Iğdır İl Müftüsü Alaeddin Bozkurt, Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan ve yönetimini ziyaret ederek iadeiziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, Müftü Bozkurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Müftümüzün bizi iadeiziyarette bulunması bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Iğdır'da çok güzel faaliyetler gerçekleştireceğine ve başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Sayın Müftümüzün her zaman yanındayız. Iğdır'ımızın birlik ve beraberliği için müftülüğümüzle, başta Sayın Müftümüz olmak üzere, her zaman birlikte hizmet etmeye hazırız." dedi.

Iğdır İl Müftüsü Alaeddin Bozkurt ise Anadolu Aşiretler Federasyonunun ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik önemli ve faydalı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti. Bozkurt, Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan'ın şahsında tüm federasyon yönetimini tebrik ederek, yürütülen güzel çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı