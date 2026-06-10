Kuzey Makedonya'da Iğdır Rüzgarı Esti

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Erasmus "Yeşil Diller" projesinin son hareketliliği, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirildi. Iğdır Oba İlkokulu koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik temelli uygulamalar yerinde incelendi.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen Erasmus "Yeşil Diller" son hareketliliği etkinliğine, Iğdır Oba İlkokulu Müdürü Hakkı Can Güneş, Alikamerli İlkokulu Müdürü Yaşar Çakmak ve proje kapsamında görev alan öğretmenler katıldı. Katılımcılar, program boyunca sürdürülebilir yaşam, çevre eğitimi ve doğa dostu uygulamalar üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda aktif rol aldı.

Programın ev sahibi olan OOU Metodi Mitevski Brico-Lozovo Okulu, misafirlerini sıcak ve samimi bir ortamda karşıladı. Geleneksel danslar, yerel şarkılar, geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırlanan renkli bir geçit töreni ve öğrencilerin üç farklı dilde gerçekleştirdiği sunumlar katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Program açılışında Makedon ortaklar, Türk misafirleri Iğdır'a özgü müzikler, danslar ve kültürel etkinliklerle karşıladı. Lozovo kentinde yankılanan Iğdır ezgileri ve Türk halk oyunları, hareketliliğe adeta bir kültür şöleni havası kattı. Türk kültürüne ait değerlerin uluslararası bir Erasmus artı projesinde yaşatılması ve farklı ülkelerden katılımcılarla buluşturulması, proje ekibi tarafından gurur verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Misafirler, Türk kültürünün zenginliğine ve folklorik değerlerine duydukları hayranlığı dile getirirken, gerçekleştirilen kültürel gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni ve takdirle karşılandı. Iğdır'a özgü müziklerin Kuzey Makedonya'nın Lozovo kentinde yankılanması ve Türk halk oyunlarının uluslararası katılımcılarla buluşması, hareketliliğin en anlamlı ve unutulmaz anları arasında yer aldı.

Projenin koordinatör kurumu olan Oba İlkokulu ise çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti. Bir köy okulunda filizlenen ve zamanla uluslararası düzeyde örnek gösterilen uygulamalara dönüşen çevre odaklı eğitim faaliyetleri, proje ortakları tarafından ilgiyle takip edildi. Oba İlkokulu'nun doğa temelli öğrenme yaklaşımı, çevresel farkındalık çalışmaları ve sürdürülebilir yaşam kültürünü öğrencilerine kazandırmaya yönelik uygulamaları, projenin temel vizyonuna önemli katkılar sundu.

Kaynak: ANKA