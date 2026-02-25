Haberler

Iğdır'da Zabıtalar ile Seyyar Satıcılar Arasında Çıkan Tartışmaya Dahil Olan Yurttaşlar Tezgahları Teslim Etmedi

Güncelleme:
Iğdır'da zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara müdahale etme girişimi, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Çıkan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

(IĞDIR) - Iğdır'da zabıta ekipleri seyyar satıcıların tezgahlarına el koymak istedi. Zabıta ekiplerini engelleyen yurttaşlar seyyar satıcıların tezgahlarının alınmasına müsaade etmedi.

Halk ve mahalle pazarının olmadığı Iğdır şehir merkezinde gerçekleştirilen denetimler sırasında zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü.

Iğdır'da şehir merkezinde rutin denetim yapan zabıta ekipleri, seyyar satıcıların tezgahına el koymak istedi. Tezgahını teslim etmek istemeyen seyyar satıcılar ile zabıta arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini arbedeye bıraktı. Çevrede bulunan vatandaşların da zabıtaya olaya tepki göstermesiyle ortam bir anda gerildi. Bazı vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı, bazılarının ise seyyar satıcıların tezgahlarının alınmasını engellemeye çalıştığı dikkati çekti.

Yaşanan arbede nedeniyle kısa süreli kargaşa oluşurken, çevredeki iş yerleri önünde ve kaldırımlarda yoğunluk meydana geldi. Zabıtanın ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

