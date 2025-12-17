Haberler

Iğdır'da Yerli Malı Haftası'nda Yerli Araçlar Öğrencilere Tanıtıldı

Iğdır Valisi Ercan Turan, Yerli Malı Haftası etkinliğinde yerli üretim ve savunma sanayisinin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin yerli ürün stantları ve savunma sanayisine yönelik görsellerle dolu programda, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri vurgulandı.

(IĞDIR) - Iğdır Valisi Ercan Turan, "Muazzam teknolojik atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bu millet büyük bir millettir. Ecdadımız tarihte büyük işler başarmıştır. Bugün dünyayı kanatmak isteyen zalimler, mazlum milletlere çöken emperyalist sistem karşılarında bizi engel olarak görüyor" dedi.

Iğdır Besti Aydeniz Kız Meslek Lisesi'nde, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen programda, öğrencilerin hazırladığı yerli ürün stantları ve savunma sanayisine yönelik görseller yoğun ilgi gördü.

"Köklerden Geleceğe" köşesinde Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde üretilen araç ve sistemler tanıtılırken, ana sınıfı öğrencileri KAAN, HÜRKUŞ, İHA ve SİHA yazılı tişörtleriyle etkinliğe renk kattı.

Okul bahçesinde, TOGG ile yerli polis ve askeri araçların sergilendiği programa, Iğdır Valisi Ercan Turan, Jandarma Komutanı Zafer Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve il protokolü katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yaptığı konuşmada, yerli üretimin stratejik önemine vurgu yaparak, "Güçlü milletler başkalarının ürettikleriyle değil, kendi alın terleriyle ayakta kalmışlardır. İşte Milli Teknoloji Hamlesi tam da bu anlayışın adıdır. Savunma sanayimizden yazılıma, yazılımdan uzay çalışmalarına, uzay çalışmalarından yerli otomobile kadar atılan her adım, bağımsızlığımızın teknoloji ile tahkimi sonucudur" dedi.

Iğdır Valisi Ercan Turan ise Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktaya dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Atalarımızın 'kötü komşu ev sahibi yapar' sözü bugün gerçeğe dönüşmüştür. Biz milli değerlerimize, özümüze sarıldık. Kendi mühendislerimize güvendik. Bugün geçmişte istediğimiz SİHA'ların on katı daha güçlüsünü, daha iyisini üretiyoruz. Savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. Bugün Selçuk Bayraktar gibi değerlerimiz var. Üç bin mühendisimiz gece gündüz çalışıyor. HAVELSAN, ASELSAN gibi çok güçlü şirketlerimiz var. Muazzam teknolojik atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bu millet büyük bir millettir. Ecdadımız tarihte büyük işler başarmıştır. Bugün dünyayı kanatmak isteyen zalimler, mazlum milletlere çöken emperyalist sistem karşılarında bizi engel olarak görüyor."

500

