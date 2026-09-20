Iğdır'da üçüncü yıl anmasında Ganire Paşayeva'nın Türk dünyasına katkıları anlatıldı

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(IĞDIR) – Azerbaycan'ın siyasetçi, gazeteci, hukukçu ve yazarlarından Ganire Paşayeva, vefatının üçüncü yılında Iğdır'da düzenlenen programla anıldı. Azerbaycan Evi Derneği ile Araz Doğa ve Azerbaycan Kültür Derneği (ARAZDER) tarafından düzenlenen programda, Paşayeva'nın Türk dünyasına yönelik çalışmaları ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine verdiği önem anlatıldı.

Bakü'de tedavi gördüğü hastanede 24 Eylül 2023'te 48 yaşında hayatını kaybeden Paşayeva, vefatının üçüncü yılında Iğdır'da düzenlenen programla anıldı. Programa gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Azerbaycan'ın Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Kırıklı köyünde 24 Mart 1975'te dünyaya gelen Ganire Paşayeva, eğitim ve meslek hayatının ardından siyasete atıldı. Bağımsız aday olarak katıldığı seçimde Tovuz milletvekili seçilen Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi'nde dört dönem görev yaptı.

Parlamento çalışmalarının yanı sıra uluslararası ilişkiler ve Türk dünyasına yönelik faaliyetleriyle de tanınan Paşayeva, farklı ülkelerde düzenlenen toplantı ve konferanslara katılarak, Türk halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesini savunan Paşayeva, "iki devlet, bir millet" anlayışını sık sık dile getirdi. Türk dünyasının farklı coğrafyalarını ziyaret eden Paşayeva, gençlerle buluştu, konferanslara katıldı ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

ÜNSAL: "TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYETTİ"

Anma programında konuşan Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Paşayeva'nın Azerbaycan'ın bağımsızlık döneminde yetişen önemli kadın şahsiyetlerden biri olduğunu belirterek, onun Karabağ meselesini uluslararası platformlarda gündeme getirdiğini ifade etti. Ünsal, Paşayeva'nın Türkiye'nin bulunmadığı platformlarda da Türkiye'nin haklarını savunmayı kendisine görev edindiğini söyledi.

Paşayeva'nın Karabağ'ın işgal yıllarında bir grup gazeteciyle Iğdır'a geldiğini hatırlatan Ünsal, Ermenistan sınırında gerçekleştirilen ziyarette, işgal altındaki topraklar özgürlüğüne kavuşmadan sınır kapılarının açılmaması gerektiğine yönelik görüşlerini dile getirdiğini aktardı.

ÖNAL: "TÜRK DÜNYASININ ORTAK DEĞERİDİR"

ARAZDER Başkanı Serpil Önal da Ganire Paşayeva'nın yalnızca Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının ortak değeri olduğunu söyledi. Paşayeva'nın Türk dünyasının farklı ülkelerini ziyaret ettiğini belirten Önal, Türkmenistan'dan Kafkasya'ya, Kazakistan'dan Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyada Türk halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Programda konuşan yazar Hasret Al ise Paşayeva'nın çocukluk yıllarının savaş ve çatışmaların etkisi altında geçtiğini belirterek, küçük yaşlarda tanık olduğu Karabağ dramının Paşayeva'nın yaşamındaki duyarlılığın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Kadın Kolları Başkanı Nurcan Tuna da Ganire Paşayeva'nın vefatının Türk dünyası açısından önemli bir kayıp olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA