Iğdır’da 'süper domates' hasadı başladı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da çiftçiler, yılın ikinci ürünü olarak ektikleri süper domateslerin hasadına başladı. Mayıs ayında toprakla buluşturulan fidelerden elde edilen domatesler, tadı ve aromasıyla şimdiden yoğun ilgi görüyor.

Çiftçi Cüneyt Açkan, 20 dönümlük alana ektiği domateslerden dönüm başına yaklaşık 7 ton verim beklediklerini söyledi. Hasadın kasım ayına kadar süreceğini belirten Açkan, şu bilgileri verdi:

"Bundan öncesinde karpuz yetiştiriyorduk. Karpuz, kavun, marul ve kıvırcıklarımız vardı. Bunlar bittikten sonra bu domates hasadına başlamışız. Domates hasadı bittikten sonra da karnabahar hasadımız başlayacak. Ondan sonra marul, kıvırcık hasadımız başlayacak. Şu anlık üretimde para kazanmaya çalışıyoruz. Bazen zarar ediyoruz, bazen kazanıyoruz. Denge bazen birbirini buluyor, bazen birbirini bulmuyor. Çalışmasak da olmuyor. Biz çalışacağız, üreteceğiz. Kendimiz için, memleketimiz için."

Kullandıkları tohumlar hakkında da bilgi veren Açkan, "Domateslerimiz ata babadan kalma tohumlarımızdır. Kendimiz bu tohumları her sene alıyoruz, saklıyoruz, ilkbahar ekiyoruz. Kendi babadan kalma bir tohumdur bu. Sofralık bir domatestir. Tadı ve lezzeti çok iyidir" dedi.

Tarlada 15 ila 30 arasında işçi çalıştırdıklarını belirten Açkan, özellikle kadınlara istihdam sağladıklarını vurguladı. "Kadınlarımız hem ev ekonomisine destek oluyor hem de kendi evlerine sebze, meyve götürüyor. Biz hiçbir işçimizi sebzesiz, meyvesiz eve göndermiyoruz" diye konuştu.

İşçi Esmer Eray da, "Süper domatesin zamanında toplanması lazım, zamanında tüketilmesi lazım. Çünkü dayanıklılık gücü azdır. Normal domatesler gibi değildir. Tabii tadı da farklıdır bu domateslerimizin. Biz burada toplam 15-20 bayan çalıştırıyoruz. Kendi paramızı kazanıyoruz, ne güzel. Kimseye minnettar olmadan kendi emeğimizin karşılığını alıyoruz. Sebzemiz olsun, meyvemiz olsun hepsini biz burada götürüp kendi çocuklarımıza yediriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA