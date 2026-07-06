Haberler

Iğdır'da Ani Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır kent merkezinde akşam saatlerinde aniden etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle ağaç dalları kırıldı, yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken yetkililer tedbirli olunması konusunda uyardı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır kent merkezinde akşam saatlerinde aniden etkili olan şiddetli fırtına ve ardından gelen sağanak yurttaşlara zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde birden bastıran ve kısa sürede etkisini artıran fırtına, şehir genelinde olumsuzluklara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken, sokaktaki vatandaşlar fırtına ve ardından gelen sağanağa hazırlıksız yakalandı. Kapalı alanlara ve saçak altlarına sığınmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yer yer dolu da görülen kentte yollarda su birikintileri oluşurken, görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan zemin nedeniyle trafikte büyük tıkanıklıklar ve aksamalar meydana geldi, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etme ihtimaline karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

Polis üniformalarına NATO ayarı! Değişiklik dikkatlerden kaçmadı
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

inanılmaz! Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sokaklara döküldü
Donald Trump, Balogun'a verilen kırmızı kart pozisyonunu yorumladı

Bu pozisyona yaptığı yeni yorumla tartışmaları daha da alevlendirecek
MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı

NATO Zirvesi'ne saatler kala! MSB'den dikkat çeken üTSK paylaşımı
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı

Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor