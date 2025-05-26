Iğdır'da Rüşvet, Fuhuş ve Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

Iğdır'da Rüşvet, Fuhuş ve Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı
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Iğdır'da gerçekleştirilen büyük operasyonda rüşvet, fuhuş, uyuşturucu ve insan ticaretiyle ilgili 19 kişi gözaltına alındı. 538 emniyet personelinin katıldığı operasyonda, 33 adreste baskınlar yapıldı ve çok sayıda suç delili ele geçirildi.

Iğdır'da rüşvet, fuhuş, uyuşturucu ve insan ticareti operasyonu: 19 gözaltı

IĞDIR - Operasyon kapsamında Melekli Beldesi'nde faaliyet gösteren eğlence mekanı statüsündeki 9 işletme ile şüphelilere ait toplam 33 adreste eş zamanlı baskın yapıldı. 24 Mayıs 2025 günü saat 22.00'de başlatılan operasyonlara 538 emniyet personeli katıldı. Operasyonlarda insansız hava aracı ve termal kamera sistemlerinden de faydalanıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen delillerde, suç örgütlerinin adliye çalışanlarıyla bağlantıları, yabancı uyruklu kadınların fuhuş amacıyla zorla çalıştırılması, uyuşturucu temini ve kullanımı ile organize göçmen kaçakçılığına dair somut bulgular ortaya çıkarıldı.

Operasyonda yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 3 tüfek, 3 şarjör, 79 fişek, 13 kartuş, 32 cep telefonu, farklı kişilere ait 3 pasaport, çok sayıda sim kart ve hafıza kartı, 12 kamera kayıt cihazı, 8 bilgisayar, 3 flaş bellek, 2 kesici alet, 11 ziynet eşyası, 2 senet, fuhuş yapan şahısların borçlandırıldığına dair bir defter, 1 kg kenevir ve içime hazır halde çeşitli uyuşturucu maddeler (metanfetamin, esrar), 30 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca, izinsiz çalıştığı tespit edilen 107 yabancı uyruklu kadın, işlemlerinin yapılması üzere Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi'ne gönderildi. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şahıslar ile mağdur olarak başvuran kişilerin ifadeleri doğrultusunda ve ele geçirilen materyallerin incelenmesiyle tahkikatın genişletilerek sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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