Iğdır'da parfüm ve kolonya üreten tesise eczacılık fakültesi öğrencilerinden ziyaret

IĞDIR - Iğdır'da parfüm ve kolonya üreten tesise uygulamalı eğitim ve ziyaret için gelen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri tesiste üretim ile ilgili bilgi de aldı.

2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Koronavirüs Hastalığı sonrası Iğdır'da Eczacılık yapan Ümit Eren artan kolonya ve dezenfektan isteği sonrası kolları sıvayarak eczanesinde küçük üretimler yaptı. Talebin çok olduğunu gören Eren, küçük bir tesis kurduktan sonra Sağlık Bakanlığından da gerekli izinleri alarak üretime geçti. Üretimi her gün artıran Eren, taleplere yetişemeyince bir yer kiralayarak seri üretime geçti. 14 Kasım Mahallesinde üretime devam eden Eczacı Ümit Eren, eczacıların sadece işinin ilaç satmak olmadığını üretim de yapabileceklerini herkese gösterdi. Iğdır'da üretim olduğunu gören Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri de Iğdır'a gelerek Eczacı Ümit Eren'in üretim tesisini gezdi. Öğrenciler burada Eczacı Ümit Eren'den parfüm ve kolonya ile ilgili laboratuvar kısmından paketlemeye kadar detaylı bilgi aldı. Üretim tesisi sahibi Eczacı Ümit Eren, bir eczacı olarak eczacı adayları ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek; "Kolonya ve parfümler üretiyoruz. Bugün bizi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ziyarete geldiler. Çokta mutlu olduk. Güzel bir geziydi. Onlara tesisimizi gezdirdik. Üretim alanımızı onlara dilimiz döndükçe anlattık" dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dilan Özmen Özgün bölgede bu tür tesislerin olmasının önemli olduğunu söyleyerek; " Bölgemizde sanayiye, endüstriye ye yönelik imkanlar maalesef kısıtlıdır. Eczacı Bey'in hem eczacı olması hem de sanayi üretim tesisine sahip olması dolayısı ile öğrencilerimizin üretimi yerinde görmesini istedik. Buranın öğrencilere motivasyon vermesi ilerde onların da böyle bir yer hedefinin olmasını istedik. Biz bu amaç ile geldik, sanırım bu amacımız da gayesine ulaştı" dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doç. Dr. Tuba Aydın, öğrencilerin derste öğrendiklerini görerek öğrenme fırsatı bulduğunu dile getirerek; "Farmakognozi derslerinde teorik olarak anlattığımız bilgileri öğrenciler bugün burada uygulamalı olarak görüyorlar. Öğrencilerimize uygulamayı sanayiye bir ürün çıkarmayı göstermek onlar için çok verimli oldu." dedi.

Dermatit ve Otistik Kulübü başkanı Eczacılık Fakültesi öğrencisi Hümeyra Demir "Bazen derste öğrenmek çok etkili olmuyor. Kavramak için ortamı görmek çok iyi oluyor. Bizler okuyunca acaba üretim mi yapacağız yoksa eczacılık mı yapacağız. Acaba Ümit Bey gibi başaracak mıyız? Kulübümüzün de aslında amacı budur. Bizim derslerde göremediklerimizi böyle üretim alanlarına gelerek yerinde görmek bizim için en iyisi oluyor" dedi.

Eczacılık Fakültesi öğrencisi Dicle Okur ise bu deneyimin çok iyi olduğunu dile getirerek; Sağ olsun Ümit Bey bizi misafir etti. Üretimden paketlemeye kadar bütün teknik bilgileri bize gösterdi" dedi.

Öğrenciler tesisi gezdikten sonra tekrar Ağrı'ya döndü.