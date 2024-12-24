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Iğdır'da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

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Iğdır'ın Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç kullanılamaz hale gelirken, yaralı hastaneye sevk edildi.

Iğdır'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da gece saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi.

Iğdır'ın Konaklı Mahallesi TOKİ Mevkii'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 34 ENS 076 plakalı araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araç içinde sıkışan Muhammed Sefa Baştemur, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Baştemur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından, araç kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri araç üzerinde soğutma çalışması yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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