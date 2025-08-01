Iğdır'da Kılık Kıyafet Yönetmeliği Tartışma Yarattı

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan Yüksel Kasım Çarman döneminde çıkartılan kılık kıyafet ile ilgili yönetmelik tartışmalara neden oldu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü olarak görev yaparken Iğdır Valisi olarak atanan Ercan Turan tarafından Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak atanan Yüksel Kasım Çarman'nın kılık kıyafet ile ilgili çıkardığı yönetmelik tartışmalara neden oldu. Atandığı dönemde kılık kıyafet ile ilgili tepki çeken belgenin ortaya çıkması sonrası Çarman sessizliğini korurken Iğdır Valliğinden de konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından atanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'nın imzasının olduğu kılık kıyafet yönetmenliğindeki kadınlar için; "Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade ayakkabılar ve / veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı görev mahalinde baş daima açık saçlar düzgün taranmış ve toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır" denildi.

Yönetmeliğin kurum içinde de huzursuzluğa neden olduğu ortaya çıktı. Ekim 2023 yılında yazılan ve ortaya çıkan belge sonrası Iğdır Valiliği konu ile ilgili bir açıklama yapmadan olayın üstünün örtbas ettiği iddia edildi.

Başörtüsü tartışmaları AK Parti döneminde tarihe karıştı

Türkiye'de uzun yıllar siyasi ve toplumsal tartışmalara neden olan başörtüsü meselesi, AK Parti iktidarı döneminde yasal ve toplumsal düzeyde çözüme kavuştu.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren kamusal alanda başörtüsüne yönelik kısıtlamalar, özellikle üniversitelerde, kamu kurumlarında ve siyasette büyük yankı uyandırmıştı. 1980'li ve 1990'lı yıllarda birçok kadın eğitim hakkından mahrum kalırken, başörtüsü yasağı nedeniyle yaşanan mağduriyetler kamuoyunun gündeminde geniş yer buldu.

AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmesinin ardından, başörtüsü yasağına karşı atılan adımlar dikkat çekti. Üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakılması, kamu kurumlarında çalışan kadınların başörtüsüyle görev yapabilmesi ve son olarak 2013 yılında askeri ve yargı kurumlarında da serbestliğin sağlanması, meseleye kalıcı bir çözüm getirdi. - IĞDIR