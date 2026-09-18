Iğdır'da Gaziler Günü kutlandı

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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, Iğdır Valiliği öncülüğünde "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Gaziler Günü Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayraklarıyla donatılan kortej, Iğdır Valiliği önünden başlayarak Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'nda resmi tören gerçekleştirildi. Vali Fırat Taşolar ve protokol üyelerinin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, şehitlerin kabirlerine ve anıta karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA