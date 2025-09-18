Iğdır'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Iğdır'da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ( Afad ) koordinesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'dan ekiplerin katılımı ile bölgesel düzey deprem tatbikatı yapıldı.

Iğdır'da yapılan deprem tatbikatında senaryo gereği Iğdır'ın Suveren köyünde saat 13.18'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Iğdır Valisi Ercan Turan, deprem haberini alınca il protokolü ile Iğdır Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü kriz masasına gelerek, AFAD İl Müdürü Fikret Deniz'den bilgi aldı. Vali Turan, uydu üzerinden telefon ile ilçelere bağlanarak koordinasyonu sağladı. Vali Ercan Turan ve beraberindeki heyet, daha sonra Karaağaç Mahallesi'nde senaryo gereği yıkılan binada incelemelerde bulundu. Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı illerindeki AFAD ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) veri giriş sorumluları müdahale faaliyetlerinin kayıtlarını İl AFAD Merkezi'nde gerçekleştirdi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kılıçlar Anıtı yanına kurulan çadır kente taşınarak, tedavileri yapıldı.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Iğdır Valisi Ercan Turan, tatbikatın TAMP-Iğdır'da görevi bulunan 23 afet çalışma grubunun katılımıyla icra edildiğini beliirterek, "Tatbikat kapsamında hazırlanan senaryo gereği AFAD Başkanlığımız meydana gelen depremin şiddetini Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi ile hesaplayarak, tatbikatın seviyesini 'seviye 2' olarak belirlemiştir. AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı'nda ilimizin destek illeri olarak belirlenen illerden Erzurum AFAD, Kars AFAD, Ağrı AFAD ve Ardahan AFAD ekipleri olmak üzere toplam 16 araç ve 80 personel ilimize görevlendirmiştir. Görevlendirilen AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinden Erzurum ve Ardahan AFAD İl Müdürlüklerinin ekipleri Iğdır merkezine, Kars AFAD ekipleri Tuzluca ilçemize ve Ağrı AFAD ekipleri de Aralık ve Karakoyunlu ilçelerimize görevlendirilmiş olup, tatbikatımız Iğdır merkez ve 3 ilçemizde de eş zamanlı olarak icra edilmiştir. TAMP-Iğdır kapsamında icra edilen deprem tatbikatının Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden ve sahada fiilden uygulandığı olay sürümlerinde ana çözüm ortağı olan 23 afet çalışma grubunun hepsine görev verilmiştir. Bu görevler; tatbikat için hazırlanan senaryodan üretilen toplam 198 olay sürümü, 14 ayrı noktada toplam 78 ekip ve 715 personelle icra edilmiştir. TAMP-Iğdır'ın uygulandığı bölgesel ölçekteki bu tatbikatın nihai amacı Iğdır'ımızın afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini test etmek, destek illerin muhtemel bir afette görev paylaşımlarının sağlanması, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör gibi tüm paydaşların afet yönetimi süreçlerine dahil olmasını sağlamaktır" dedi. - IĞDIR