Iğdır'da Deaş Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemelerde, N.K. isimli şahsın kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünü övücü ve yüceltici, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçültücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında yürütülen adli işlemlerin devam ettiği öğrenilirken, emniyet yetkilileri terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.