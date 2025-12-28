Haberler

Iğdır'da Deaş Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya faaliyetlerini deşifre etme çalışmaları kapsamında bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin, terör örgütü propagandası yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçültücü paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemelerde, N.K. isimli şahsın kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünü övücü ve yüceltici, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçültücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında yürütülen adli işlemlerin devam ettiği öğrenilirken, emniyet yetkilileri terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı
Bursaspor, Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı

İmzayı attı! Bursaspor'dan bir yıldız transferi daha
Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti

Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, markette el yakıyor
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı
Ünlülere yönelik operasyonlar sürüyor, modacı Rabia Yaman gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü modacı gözaltına alındı
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay içinde ikinci acı! Ünlü oyuncu babasını toprağa verdi