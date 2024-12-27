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Iğdır'da Aşiretlerin Toplumsal Barışa Katkıları Tartışıldı

Iğdır'da Aşiretlerin Toplumsal Barışa Katkıları Tartışıldı
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Iğdır'da toplumsal barışa önemli katkıda bulunan aşiretler ile ilgili program düzenlendi.

Iğdır'da toplumsal barışa önemli katkıda bulunan aşiretler ile ilgili program düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANLAŞMER) ile Kadim Aşiretler Federasyonu bünyesinde "Aşiretlerin Kültürel ve Sosyal Fonksiyonları: Toplumsal Barışa Etkileri" konulu program düzenlendi.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda toplumsal barışa önemli katkıda bulunan aşiretlerin önemi anlatıldı.

Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır Temsilcisi Ferhat Armağan kadim aşiret kültürünün binlerce yıllık bir mirasın taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Bu değerler, yüzyıllar boyunca toplumumuzu bir arada tutmuş, zor zamanlarda bize güç vermiştir. Aşiretlerimizin geçmişten bugüne kadar birleştirici bir güç olarak varlığını sürdürmesi, milletimizin en önemli zenginliklerinden biridir. Bugün dünyamız, bireyselleşme ve yalnızlaşmanın getirdiği birçok sorunla karşı karşıya. Ancak bizler, yardımlaşmayı, birlik ve beraberliği önceleyen kültürümüzle bu sorunlara karşı sağlam bir duruş sergileyebiliriz. Aşiretlerimizin dayanışma ruhu, modern toplumlara örnek olacak bir potansiyele sahiptir. Şunu da belirtmek isterim ki Müslümanlar olarak bizler manevi bir aşiret hükmündeyiz ve bu aşiretimizin iki milyar efradı vardır. Bizi birbirimize bağlayacak çok kuvvetli bağlarımız vardır. Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir. Birlik vesileleri var" dedi.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mirpenç Akşit ise toplumda bazen büyük sorunların ortaya çıktığını, bu durumda aşiret liderleri olan kanaat önderlerinin ortaya çıkarak bu duruma çözüm üretmeleri gerektiğini söyleyerek, "Toplumda bazı hassasiyetler törpülendiği zaman haliyle sosyal yaptırımlar devreye girmesi gerekiyor. Toplumdaki büyük kişilerin kanaat önderlerin devreye girmesi gerekiyor. İşte bu toplumdaki sosyal meselelerin çözüme kavuşması da kanaat önderleri ile olacaktır. Bazı durumlarda bir problem çıkıyor bazı aileler günlerce evden çıkamıyorlar. Kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Evlerinde aç kalabiliyorlar. Bizler şunu diyoruz; suç şahsidir, buna bütün aile dahil edilmez. Çocuklar okula gidemiyor, hastalar hastaneye gidemiyorlar. Bu durumda kanaat önderlerinin devreye girerek bu duruma çözüm üretmesi lazımdır" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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