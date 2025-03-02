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Iğdır'da aileler arasında silahlı kavga: İki kişi hayatını kaybetti

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı ve üç kişi gözaltına alındı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken; iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Iğdır'da Kalkan ve Baktemur aileleri arasındaki husumet sabah saatlerinde Iğdır kent merkezinde başlayan bir kavgaya dönüştü.

İki aile, kavganın ardından Katırlı köyü yakınlarına doğru hareket etti. Burada, silahların çekildiği şiddetli bir çatışma patlak verdi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, Osman Kalkan ve Çetin Kalkan yaşamını yitirirken, Şaban Baktemur ve Eyüphan Kalkan yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri, 1 kişiyi gözaltına alarak köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kavgaya karışan aileler arasındaki gerginliğin neden olduğu olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Iğdır'da aileler arasında silahlı kavga: İki kişi hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA / Yerel
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