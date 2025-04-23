Iğdır'da 23 Nisan Coşkusu

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Iğdır'da da büyük coşku ile kutlandı. Havanın yağmurlu olması nedeniyle Kültür Merkezi'nde yapılan programa veliler ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, 5. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü ve Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katıldığı programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamanın açılış konuşmasını yapan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, üreten, sorgulayan, araştıran bireyler oldukça ulusal egemenliğin ilelebet devam edeceğini belirterek, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gün, "Gazi Mustafa Kemal ve fikir arkadaşlarının egemenliği, gerçek sahibi olan halka vermelerinin 105. yılını kutluyoruz. Büyük bir sevinç ve onurla taşıdığımız bu armağana tam bir asırdır sahip çıkmanın haklı gururu içerisindeyiz" dedi.

Programda öğrenciler, hazırlamış oldukları birbirinden renkli dans gösterileri ile sahne alırken, seslendirdikleri şiirler ve halk oyunları ile katılımcılardan büyük alkış aldılar.