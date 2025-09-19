Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Iğdır'da düzenlenen programla kutlandı.

Iğdır Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Törene protokol üyeleri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Daha sonra Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Orhan Severli, gazilerin kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi.

Program, Hacı Hacer Camiinde ve Merkez Ulu Camiinde şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimiz için Mevlit okunması ile sona erdi. - IĞDIR