Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi

Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Netanyahu'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın

Trump'ın Erdoğan'la arasındaki "Suriye" anısı olay: Belki de benimdir
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

İBB, milyonlarca liralık ihaleyi sokak arasındaki bu işletmeye vermiş

Iğdır'da 1071 Ünite Kan Bağışı Kampanyası Büyük İlgi Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valiliği öncülüğünde düzenlenen 'Kanımızla Canımızla Milletimizin Emrindeyiz' kampanyası, Malazgirt ruhu için 1071 ünite kan bağışına ulaşmayı hedefliyor. Kampanya, şehirde yoğun katılım ve destekle gerçekleşiyor.

Malazgirt ruhu için 1071 ünite kan bağışına yoğun ilgi

IĞDIR - Iğdır Valiliği öncülüğünde başlatılan 'Kanımızla Canımızla Milletimizin Emrindeyiz" kan kampanyası yoğun ilgi gördü.

Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek Iğdır'da tek seferde en fazla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Iğdır Valisi Ercan Turan'ın talimatlarıyla 'Kanımızla Canımızla Milletimizin Emrindeyiz" sloganıyla düzenlenen kampanya, Malazgirt Meydan Muharebesi tarihi esas alınarak 1071 ünite kan kampanyası düzenlendi. Zübeyde Hanım Bulvarı başta olmak üzere şehrin farklı noktalarından kurulan kan bağış merkezlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken uzun kuyruklar oluştu. Kampanya İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Alay Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirildi. Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları da kampanyaya destek verdi. 5 gün boyunca kan bağışı saat 07.00'de başlayacak ve akşam 20.00'ye kadar devam edecek. Kan bağışında 1071 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor. Iğdır Valisi Ercan Turan kan bağışını tüm kurumlarla ile birlikte yaptıklarını söyleyerek; "Ramazan ayını bitirilmesiyle birlikte kan stoklarında doğal olarak bir azalma olduğunun ifade ederek, "Ramazan sonrası Iğdırlı hemşerilerimizin de kan bağışı yapılması konusunda yoğun bir talebi oldu. Bizlerde bu talepler doğrultusunda tüm kurumlarımızı topladık. Emniyetimiz, Jandarmamız, Diyanetimiz, Milli Eğitimimiz, Tüm kurumlarımızla beraber böyle bir karar aldık. katılımın çok yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah gördüğünüz gibi 28 koltuğumuz var ekiplerimiz ve kamu görevlilerimizde alanda yardım için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hedefimiz inşallah bir defada 1071 rakamını bulmak ama bu etkinliğimiz 4-5 gün sürüyor. Geçen haftadan beri bu etkinliğimiz sürmekte. Iğdırlı hemşerilerimiz kan bağışında çok duyarlılar. Gördüğünüz gibi kanımızla canımızla milletimizin emrindeyiz diyoruz. Bu konuda her bir ferdimiz ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Tüm bu farkındalık ve hassasiyetlerinden dolayı katkıda bulunan tüm diğer arkadaşlarıma toplumumuzun değerli temsilcilerine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.