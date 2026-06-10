İett ve Türk Böbrek Vakfı'ndan Dikkat Çeken Proje

(İSTANBUL) - İBB'ye bağlı İett, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türk Böbrek Vakfı ile İstanbul genelinde bilinçlendirme çalışmalarına başladı.

İett Kağıthane Garajı'nda, İETT Genel Müdür Yardımcısı Onur Temürlenk ve Türk Börek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından imzalanarak yürürlüğe giren proje kapsamında İETT kaptanları için özel olarak böbrek sağlığı tarama çalışması yapılacak ve bilinçlendirme eğitimleri verilecek.

852 farklı hatta, günde 1 milyon 400 bin kilometre mesafe kat eden ve yaklaşık 5 milyon yolculuğun gerçekleştirilmesini sağlayan İETT kaptanları, eğitim kapsamında böbrek sağlığına yönelik beslenme yöntemleri yanı sıra hayat tarzına yönelik de önemli pratik bilgiler edinecek. Sadece İETT kaptanları için değil, özellikle uzun süre oturarak çalışan ve trafik gibi stresli ortamlarda çalışanların böbrek sağlığına dikkat çekmek amacıyla bilinçlendirme çalışması da yapılacak. Proje kapsamında bir İETT otobüsü özel olarak tasarlandı ve faaliyete başladı.

7 İLÇEDEN GEÇECEK

Üzerinde böbrek sağlığı ile ilgili bilgi ve mesajlar olan ve özel olarak tasarlanan İETT Otobüsü, 76O/Avcılar-Otogar hattında 3 ay süre ile görev yapacak ve 7 farklı ilçede hizmet verecek. Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde hizmet verecek araç ile kamuoyunda böbrek sağlığına karşı farkındalığın da artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA