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İETT, Eğitim İçin 25 Bilgisayar Desteği Sağladı

İETT, Eğitim İçin 25 Bilgisayar Desteği Sağladı
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İETT, Küçükçekmece'deki Zehra Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 25 bilgisayar ve 1 dizüstü bilgisayarın olduğu bir teknik destek sağladı. Bu destek, kamu yararı gözetilerek İETT'nin kullanılmayan cihazlarının modernize edilmesiyle gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - İett, tüm işletme ve yatırım çalışmalarını hızla sürdürürken sosyal sorumluluk projelerine de ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda İett, bir lisenin bilgisayar laboratuvarı için 25 bilgisayar ve 1 dizüstü bilgisayar desteğinde bulundu.

İett, Küçükçekmece'de bulunan Zehra Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bilgisayar laboratuvarı için 25 bilgisayar, 25 monitör ve 1 dizüstü bilgisayardan oluşan teknik destek sağladı.

Sunulan bu destek, kamu yararı gözetilerek İETT envanterinde yer alan ve aktif olarak kullanılmayan cihazların modernize edilmesiyle, herhangi bir ilave maliyet oluşturulmadan gerçekleştirildi.

Zehra Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Güdük, sağlanan destekten dolayı İETT'ye teşekkür etti. İETT, öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişimini sağlamak ve eğitim deneyimlerini geliştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine önümüzdeki dönemde de devam edecek.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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