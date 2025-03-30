İdris Nebi Hatipoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı
AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Ramazan Bayramı için birlik ve bereket dileklerini paylaştı, bayramın güzel geçmesini temenni etti.
Ak Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Ramazan Bayramı için birlik ve bereket dileklerini paylaştı.
Ramazan ayının bitmesiyle beraber AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hatipoğlu yayınladığı mesajda, "Ramazan'ın bereketini ve birlikteliğin sıcaklığını tüm kalbinizle hissedeceğiniz güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramımız mübarek olsun!" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel