İçmeler Mahallesi sakinleri dere yataklarının temizlenmesini istiyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi sakinleri geçtiğimiz kış yaşanan sel felaketinin tekrar yaşanmaması için önlemlerin alınmasını istiyor.

Geçtiğimiz yaz çıkan büyük Marmaris yangınında ormanlarının neredeyse tamamı yanan Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi kışın da sağanak yağışlardan en çok zarar gören mahalle olmuştu. Yüzlerce ev ve işyeri dağlardan inen balçıklı sular ile dolmuş milyonlarca liralık zarar oluşmuştu.

İçmeler Mahallesi yaşayanlarından 74 yaşındaki İsmail Bayri çok tedirgin olduğunu belirterek, "Geçen sene bu sel felaketini gördüm, yangından sonra tabii ki yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmez çok zarar görenler oldu. Yağmurlar gelecek, dere yataklarımızdaki bu köprünün alt kısmının 20 metre kadar uzunluğundaki yeri temel üzerine askıda kaldığını söylüyorum. Çok sel olacağını tahmin edin. Dağlardaki odunlar, dere yataklarında hep, sel olduğu zamanda bütün bu dereye gelecektir. Dere almayınca, kenara taşacak. Hep kum yığınları kayalar doldurmuş dereleri önlem alınmazsa çok iş var burada yine felaket olacak. Kışta yaklaştı artık " dedi.

"Alınan önlemler milyonlarca zararın önüne geçer"

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Gönüllüleri Derneği Başkanı ve İçmeler Mahallesi sakinlerinden Ali Demirtaş, yangından sonra belediye ve devlet kurumlarının yaptıkları incelemelerde bulunduğunu ancak şu ana kadar hiçbir önlemin alınmadığını belirtti. Demirtaş, "Çalışmaların neticesinde bir yere gelemedik ve biz korktuğumuz da Aralık ayında başımıza geldi. Derelerin taşması sonucu büyük bir sel oldu. Bizimde kendi işyerlerimizi birçok vatandaşımız evini işyerini sel bastı ve milyonlarca bir zararımız oldu. Gerekli makamlara biz zararımızı bildirdik tabi şu anda hala sonuç almayı bekliyoruz. Özellikle şu bölgede derenin neredeyse tamamı dağdan inen toprak ve kaya dolu şu anda yüzde 40'ı da kapalı durumda. İlk selden sonra, ilk yani yağmurdan sonra bu dere yine taşacak. Çünkü hala dağlarda ağaç oluşmadı. Yine buradan sel gelecek ve bu sefer geçen selde bunlar olmadığı halde bu bir önünde bir tıkanıklık olmadan sel basmıştı. Eğer önlem alınmayıp bir tıkanıklık olursa ve buralar tamamen yerleşim alanı yine buraları sel basacak" dedi.