İçme Suyu Yönetimi İçin Toplantı Düzenlendi

İçme Suyu Yönetimi İçin Toplantı Düzenlendi
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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda, mahalle ve köy muhtarları ile içme sularının verimli kullanımı üzerine bilgilendirme yapıldı. Suyu kaynaklarının sürdürülebilirliği için alınan kararlar gündeme geldi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında, içme ve kullanma sularının verimli kullanılması amacıyla mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, İlçe Özel İdare Müdürü Füma Çelik, İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Karcı ve Bilal Enez ile Bilecik Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi Metin Ceyhan katıldı. Toplantıda, 'Bilecik İli Köy ve Bağlılarına Ait İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İşletme, Bakım ve Onarım Yönergesi' kapsamında bilgilendirme yapılarak, köylerdeki su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve tasarruflu kullanımı konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcılar, mevcut içme suyu altyapılarının durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, muhtarların talepleri de dinlendi. Toplantının sonunda, iş birliği içerisinde su kaynaklarının daha etkin şekilde yönetilmesi yönünde kararlar alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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