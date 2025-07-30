İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Konya Depremi Açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Ilgın'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığını ve saha taramalarının başladığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel