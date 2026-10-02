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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Yalova Valiliği'nde kent protokolü karşıladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Yalova Valiliği'nde kent protokolü karşıladı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova programı kapsamında Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik binası girişinde kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplu açılış törenine geçecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova programı kapsamında Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Çiftçi, Valilik binası girişinde kent protokolü tarafından karşılandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yalova'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kentteki duraklarından biri Yalova Valiliği oldu.

Bakan Çiftçi'yi Valilik binası girişinde AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ve MHP Yalova İl Başkanı Mustafa Deviren karşıladı.

Karşılamanın ardından Valilik binasına geçen Bakan Çiftçi, ziyaretini gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova Valiliği ziyaretinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplu açılış törenine geçecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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