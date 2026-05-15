İçişleri Bakanı Çiftçi: Gençlerin heyecanı Türkiye'nin yarınlarına umut büyütüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da TÜGVA İhtisas Akademi Programı'nda gençlerle bir araya geldi. Bakan Çiftçi, gençlerin gözündeki heyecan ve inancın Türkiye'nin yarınlarına dair umutları büyüttüğünü belirterek, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealini gençlerin taşıyacağını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda gençlere hitap eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gençlerin gözündeki heyecan ve inancı gördükçe Türkiye'nin yarınlarına dair umutların daha da büyüdüğünü kaydetti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum programı kapsamında TÜGVA İhtisas Akademi Programına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Büyük ve güçlü Türkiye idealini geleceğe taşıyacak olanların yine gençler olduğunun altını çizen Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi: "İlmin, irfanın ve vatan sevgisinin güçlü şekilde yaşatıldığı Erzurum; her dönem devletine, milletine ve milli değerlerine bağlı gençler yetiştiren kadim şehirlerimizden biridir. Bugün burada genç kardeşlerimizin gözlerinde gördüğümüz heyecan, inanç ve azim; Türkiye'nin yarınlarına dair umutlarımızı daha da büyütmektedir. Çünkü Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Büyük ve Güçlü Türkiye idealini geleceğe taşıyacak olanlar; ahlakıyla, bilgi birikimiyle ve yüksek sorumluluk bilinciyle yetişen siz gençlerimiz olacaksınız. Rabbim tüm gençlerimizin yolunu açık, bahtını güzel eylesin." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
