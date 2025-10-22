Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'tan Kayseri'ye Ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'tan Kayseri'ye Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri'ye yaptığı ziyaret sırasında Vali Gökmen Çiçek ile bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bir dizi programa katılmak için Kayseri'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
