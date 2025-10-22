İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'tan Kayseri'ye Ziyaret

Bir dizi programa katılmak için Kayseri'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.