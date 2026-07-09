Afyonkarahisar'da kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi masaya yatırıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, programları çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'da Vali Dr. Naci Aktaş'ı ziyaret ederek kentte yürütülen kamu hizmetleri, yatırımlar ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Valilik binasına gelişinde Vali Dr. Naci Aktaş tarafından karşılanan Çelik, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede, Afyonkarahisar'da yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırım ve projeler ile vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar ele alındı. Görüşmede ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Vali Dr. Naci Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çelik'e ziyareti ile Afyonkarahisar'a verdiği destek ve katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Çelik ise Vali Aktaş'a misafirperverliği için teşekkür ederek Afyonkarahisar'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ziyarette Vali Yardımcıları Yalçın Sezgin, İhsan Ayrancı ve Bedir Deveci'nin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya da hazır bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı