Haberler

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan Ortadoğu Mesajı: Mezhep Ayrımlarını Bir Kenara Bırakın, İran'ın Yanında Olun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, Elazığ'da yaptığı açıklamada, İsrail ve Amerika'nın zulmüne karşı mezhep ayrımını gözetmeksizin herkesin birlik olmasını gerektiğini vurguladı. Yıldız, Ortadoğu'daki savaş gündemine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız,  "İsrail ve Amerika'nın yapmış oldukları zulme karşı topyekün, hiçbir mezhep inanç ayrımı gözetmeksizin herkesin açık ve net olarak tavır alması gerekmektedir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, Elazığ'da Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Yıldız, esnaf ve vatandaşlarla da birebir görüşmeler yaptı.

Karakoçan'da düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Yıldız, Ortadoğu'daki savaş gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, şunları söyledi:

"İster sosyal medyada, ister kendi vakıf ve çevrelerinde mezhep taassubunu Şia ve Sünni ayrımını gündeme getirmek suretiyle bu ateşe benzin dökmeye çalışanlara karşı sözümüz çok açık ve nettir; Genel başkanımızın ifadesiyle biz İrancı değiliz ama bu kavgada İran'ın tarafındayız. ve bizim için bugün gündeme gelen mesele ve bu, Şiilik ve Sünniliğini ayrımı üzerinden vurulmaya çalışan darbeler, çıkartılmaya çalışan kavgalar bugünün meselesi değildir. Bugün hiçbir şekilde gündeme getirilecek mesele değildir. Hiç kimse ihlas etmediği zalime karşı tavır almak ve zalim İsrail'in, Amerika'nın ve işbirlikçisi olan yerel yönetimlerin, bölgesel prensliklerin yapmış olduğu zulme karşı topyekün, hiçbir mezhep inanç ayrımı gözetmeksizin herkesin açık ve net olarak tavır alması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA
