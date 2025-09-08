İbrahim Öztürk'ün Kızı Sueda Öztürk ve Uğur Can Aydın'ın Nikah Töreni

İş insanı İbrahim Öztürk'ün kızı, Pediyatri hekimi Sueda Öztürk ile Radyoloji hekimi Uğur Can Aydın, Sarıyer'de düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Sarıyer'de gerçekleştirilen nikah törenine gelin ve damadın ailelerinin yanı sıra iş, siyaset ve akademi dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Sade ve şık konseptiyle dikkat çeken nikah merasiminde, genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, törene katılan konuklar da çiftin heyecanına ortak oldu.

Çiftin nikah şahitliklerini AK Parti Karabük eski Milletvekili Mustafa Ünal, Çevre ve Şehircilik eski Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur yaptı.

Nikahın ardından davetlilere yemek ikram edildi, hatıra fotoğrafları çekildi. Tören, keyifli sohbetler ve alkışlar eşliğinde sona erdi. - KARABÜK