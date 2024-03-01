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İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Oltu'nun Kurtuluşu Etkinliklerinde Yusuf Ziya Bey'i Anarak Dua Etti

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İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Oltu'nun Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Yusuf Ziya Bey'i mezarı başında anarak dua etti. Etkinlikte öğrencilere Yusuf Ziya Bey'in hayatı hakkında bilgi verildi ve kabrine karanfiller bırakıldı.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 25 Mart Oltu'nun Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında, Oltu'da Kurtuluş mücadelesinin öncü isimlerinden olan Yusuf Ziya Bey'i mezarı başında anarak dua etti.

Etkinlik çerçevesinde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Oğuzhan Resul Gören tarafından Yusuf Ziya Bey tüm yönleri ile öğrencilere anlatıldı. Daha sonra öğrenciler, Yusuf Ziya Bey'in kabrine karanfiller bırakarak dua etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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