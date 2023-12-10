İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim gören İstanbullu çocuklara bu sene de destek veriyor. ‘Sen Oku Diye’ eğitim yardımından bu yıl 83 bin çocuk faydalanacak. Başvuru sonuçları m.istanbulsenin.istanbul/sod adresinden takip edilebilecek. Ödemeler Yapı Kredi Bankası'ndan yapılacak.

İbb'nin 'Sen Oku Diye' Eğitim Yardımından Bu Yıl 83 Bin Öğrenci Yararlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim gören İstanbullu çocuklara bu sene de destek veriyor. 'Sen Oku Diye' eğitim yardımından bu yıl 83 bin çocuk faydalanacak. Başvuru sonuçları m.istanbulsenin.istanbul/sod adresinden takip edilebilecek. Ödemeler Yapı Kredi Bankası'ndan yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretim gören, engelli, şehit çocuğu, ebeveyn kaybı yaşayan öğrencilere tek seferlik nakdi destek sunuyor. 'Sen Oku Diye' projesine, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başvuruları, 13 Eylül-3 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Kasım ayı itibariyle projeye 85 bin 58 öğrenci başvuruda bulundu. Başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

62 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK VERİLECEK

2019 yılında öğrenci başı 300 lira olarak verilen eğitim desteği, 2022 yılında 500 TL'ye, 2023 yılında ise 750 TL'ye çıktı. Bu yıl 83 bin 162 öğrenciye, kişi başı 750 TL olacak şekilde toplam 62 milyon 371 bin 500 lira destek sunulacak. Ödemeler Yapı Kredi bankasından yapılacak. Eğitim yardımı hakkı kazanan öğrenciler, sadece kimlik kartlarını göstererek ödemelerini alabilecek.

2019 yılında öğrenci başı 300 lira olan eğitim desteğinden 91 bin 458 öğrenci faydalandı. Bu destek için belediye 27 milyon 437 bin 400 lira bütçe kullandı. 2020 yılında 78 bin 797 öğrenciye, toplamda 23 milyon 639 bin 100 lira bütçe ayıran İBB, 2021 yılında 80 bin 166 öğrenciye, 24 milyon 49 bin 800 TL destek sağladı. İBB, 2022 yılında öğrenci başına nakdi desteği 500 TL'ye yükseltti ve 2022'de toplam 82 bin 942 öğrenciye 41 milyon 471 bin TL destek verdi.