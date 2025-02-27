İAÜ İletişim Ödülleri'nde Halil Ergün AKEV Onur Ödülü'nü aldı

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 17'ncisi düzenlenen İletişim Ödülleri'nde, sanat ve medya dünyasından birçok isim, öğrencilerin belirlediği oylarla ödülle buluştu. AKEV Onur Ödülü'ne usta oyuncu Halil Ergün layık görüldü.

İAÜ İletişim Ödülleri, bugün düzenlenen törenle sahiplerini buldu.50 bin öğrencinin resmi katılımıyla düzenlenen oylama ile yılın en iyileri belli oldu. Kültür, sanat, medya ve internet gibi 33 farklı dalda ödül verilen törende, birbirinden ünlü isimler öğrencilerle bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan törende, sanat ve medya dünyasından birçok isim yer aldı. Usta sanatçı Halil Ergün'ün yanı sıra Nur Sürer, Murat Serezli, şarkıcı Ebru Yaşar ve Atiye de ödül alan isimler arasındaydı.

Sanatçı Ergün: "İnsanlığın geleceği, sanatın emeğinden geçer"

AKEV Onur Ödülü'nün sahibi olan usta oyuncu Halil Ergün, teşekkür konuşmasında, "Sanatla ilgilenmem ortaokulda müsamerelerle başlayan bir süreç oldu. Sonra üniversite yıllarıma kadar devam etti. Hatırlanmak, varsayılmak, değerlendirilmek bir sanatçı için çok önemli. İnsanlığın geleceğini besleyen, sanatın emeğinden geçer, tarih boyunca böyle olmuştur. Çok teşekkür ediyorum değerlendirdiğiniz için" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aydın: "Sanatçılarımıza ve iletişimcilerimize her daim sahip çıkacağız"

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ise, "Bugün katılımları için gerek sanatçılarımıza, gerekse iletişimcilerimize, İletişim Fakültesi Dekanlığı ve hocalarımıza, öğrencilerimize kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. İletişim, çok önemli. İnsanlar kendilerini anlatabildikleri kadar başarılıdırlar. 50 bin öğrencimizin seçim yapıp takdir ettiği sanatçılar ve iletişimciler için İbn-i Sina şunu söylemiştir: 'Sanat ve ilim, takdir edilmediği yerden göç eder.' İlim ve sanatın göç etmesini istemiyorsak, sanatçılarımıza iletişimcilerimize her daim sahip çıkacağız, sahip çıkmalıyız" dedi.

İAÜ İletişim Ödülleri'nde ödül alan isimler:

AKEV Onur Ödülü - Halil Ergün

Yılın En İyi Haber Bülteni - TGRT Ana Haber / Tuna Öztunç

Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu - Nazan Kesal

Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu - Salih Bademci

Yılın En İyi Tiyatro Oyunu - Yaralarım Aşktandır /Berfin Zenderlioğlu

Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı - Ebru Yaşar

Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı - Mabel Matiz

Yılın En İyi Müzik Grubu - Soft Analog

Yılın En iyi Kadın Dizi Oyuncusu - Tuvana Türkay

Yılın En iyi Kadın Sinema Oyuncusu - Nur Sürer

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Murat Serezli

Yılın En İyi Sinema Filmi - Mukadderat

Yılın En İyi Yönetmeni - Nadim Güç

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - AKEV / Nurdağı Kampüsü Sosyal Sorumluluk Projesi

Yılın En İyi Televizyon Kanalı - NOW

Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı - Alişan ile Hayata Gülümse /TRT

Yılın En İyi Spor TV Programı -Yüz Yüze Futbol- TRT Spor İbrahim Kırkayak, Kaya Çilingiroğlu

Yılın En İyi Magazin TV Programı - Magazin D

Yılın En İyi Yarışma Programı - 3'te 3-Pelin Çift /TRT1

Yılın En İyi Haber TV Programı Tarafsız Bölge - Ahmet Hakan

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri - Kübra Par

Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri - Cem Öğretir

Yılın En İyi TV Muhabiri - Levent Öztürk-TRT

Yılın En İyi Televizyon Dizisi - Bahar

Yılın En İyi Dijital Platform Programı - Hayrettin ile Kaos SHOW

Yılın En İyi Radyocusu - Afrikalı Ali /Kral FM

Yılın En İyi Gazetesi - Posta

Yılın En İyi Radyo Kanalı - Radyo Trafik

Yılın Haberi - Mehmet Karataş, Kadir Mercan

Yılın En iyi Dijital Spor Platformu - Fanatik WEB TV

Yılın En İyi Sabah Programı - Ebru Akel, Murat Güloğlu / Bu Sabah

Yılın En İyi Kadın Komedyeni - Yasemin Sakallıoğlu

Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı - Atiye

Medya Duayenlerine Saygı Ödülü - Volkan Öksüz

Medya Duayenlerine Saygı Ödülü - Şule Kayan Bekiroğlu - İSTANBUL