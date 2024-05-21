Üye Girişi
Haberler

Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra güneşi gördü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kazı çalışmaları süren Loadikya Antik Kenti'nde Yunan mitolojisinde temizlik ve sağlık tanrıçası Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra güneşi gördü

DENİZLİ - Denizli'de kazı çalışmaları süren Loadikya Antik Kenti'nde Yunan mitolojisinde temizlik ve sağlık tanrıçası Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Denizli'de kazı çalışmaları süren Laodikya Antik Kenti'nde yeni bir eser daha ortaya çıktı. Antik kentte yapılan çalışmalar kapsamında Yunan ve Roma mitolojisinde tıp tanrısı Asklepios'un kızı olan sağlık ve temizlik tanrıçası Hygieia'nın heykel başı gün yüzüne çıkarıldı.

2 bin 100 yıl ortaya çıkan bu heykel başını Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Loadikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Laodikeia'da 2 bin 100 yıl sonra güneş ve bizimle Hygieia'nın buluşması" notuyla paylaştı. Ayrıca Hygieia heykel ve rölieflerde genellikle bir elinde yılan diğer elinde kase ile tasvir edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli Güneş Sanat Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title