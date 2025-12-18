Cafer Güven Huzurevi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaatı sürüyor
Yatırım programı kapsamında başlatılan Cafer Güven Huzurevi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İl Müdürü Bayrak, inşaat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel