Cafer Güven Huzurevi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaatı sürüyor

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Cafer Güven Huzurevi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Yatırım programı kapsamında başlatılan Cafer Güven Huzurevi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İl Müdürü Bayrak, inşaat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - ESKİŞEHİR