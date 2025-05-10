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Huzurevi Sakinleri ve Koruma Altındaki Çocuklar Çilek Hasadı Yaptı

Huzurevi Sakinleri ve Koruma Altındaki Çocuklar Çilek Hasadı Yaptı
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Osmaniye'de gerçekleştirilen 'Nesiller buluşuyor' projesi kapsamında huzurevi sakinleri ile koruma altındaki çocuklar bir araya gelerek çilek hasadı yaptı. Etkinlikte Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da yer alarak, nesiller arasında köprü kurmanın önemini vurguladı.

Huzurevinde kalan büyükler ve koruma altındaki çocuklar, çilek hasadı yaptı

OSMANİYE - Osmaniye'de 'Nesiller buluşuyor' projesi kapsamında huzurevinde kalan büyükler ile koruma altındaki çocuklar birlikte çilek hasadı yaptı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile Yılı kapsamında, 'Nesiller buluşuyor torunum olur musun?' projesi dahilinde Özden Huzurevi Müdürlüğü'nde yaş almış büyükler ile çocuk evleri sitesinden hizmet alan çocuklar bir araya getirildi. Vali Erdinç Yılmaz etkinliğe katılarak, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen çileklerin hasadı, Özden Huzurevi sakinleri ve Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar ile birlikte yaptı.

Yavrularımızın yüzü gülerse dünyanın yüzü güler diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bugün Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitümüzün çilek serasında, huzurevimizde kalan büyüklerimizle ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan yavrularımızla beraber çilek topladık. Yavrularımız geleceğimiz, büyüklerimiz geçmişimiz. Onlarla beraber olmak gelecekle geçmişi birleştirmek, o mutluluğu yaşamak çok güzel. İyi ki varlar, hep yanlarındayız. Yavrularımızın yüzü gülerse dünyanın yüzü güler, bizim yüzümüz güler. Onlar için her zaman ne gerekirse yapıyoruz, yapacağız"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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