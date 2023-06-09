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Huzurevi sakinleri çilek topladı

Huzurevi sakinleri çilek topladı

Yerel Haberler

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, tarlada çilek toplamanın mutluluğunu yaşadı.

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, tarlada çilek toplamanın mutluluğunu yaşadı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü görevlileri, huzurevi sakinleri için çilek tarlası gezisi düzenledi. Güneşli bir havada tarlada çilek toplamanın mutluluğu yaşayan huzurevi sakinleri, kendilerine bu imkanı saylayan kurum yetkililerine ve yardımcı olan firma görevlilerine teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Yaman Lüleburgaz Yerel Haberler

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