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Huzurevi Sakini Mehmet Ayyıldız'a Altın Madalya ve Berat Belgesi

Huzurevi Sakini Mehmet Ayyıldız'a Altın Madalya ve Berat Belgesi
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Karaman'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına nakdi bağışta bulunan 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, altın madalya ve berat belgesi ile ödüllendirildi. Törene Karaman Valisi ve TSK temsilcileri katıldı.

Karaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına nakdi bağışta bulunan huzurevi sakini yaşlı adama altın madalya ve berat belgesi verildi.

Karaman Dursun Fakih Huzurevinde kalan 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı nakdi yardımdan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından altın madalya ve berat belgesi ile ödüllendirildi. Ayyıldız'a altın ve berat belgesi Karaman Valiliğinde düzenlenen törenle verildi. Törene Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Yolaç Erdur ve nakdi yardımda bulunan Mehmet Ayyıldız katıldı. Törende Emekli Albay Yolaç Erdur, TSK Güçlendirme Vakfının çalışmaları hakkında Vali Çiçekli'ye bilgiler vererek günün anısına plaket takdim etti. Vali Mehmet Fatih Çiçekli de, kahraman Türk milletinin bağrından doğan Türk silahlı kuvvetlerimizin her anlamda güçlenmesi, bölgesinde dostlarına güven düşmanlarına korku veren bir konuma ulaşması adına aziz milletimizin katkılarının ve desteklerinin birliğimiz ve beraberliğimizin devamı acısından önemli olduğunu dile getirerek katkı ve desteklerinden dolayı hayırsever Mehmet Ayyıldız'a teşekkür etti.

Program, nakdi yardımda bulunan huzurevi sakini Mehmet Ayyıldız'a altın madalya ve berat belgesinin verilmesiyle sona erdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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