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Hüyük Çileği Türkiye'nin AB'den 25. tescilli ürünü oldu

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hüyük çileğinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) tescil aldığı 25'inci ürünü olduğunu duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hüyük çileğinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) tescil aldığı 25'inci ürünü olduğunu duyurdu.

AB'den tescil alan 25'inci ürün Hüyük çileği oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bereketli Anadolu'nun, lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor. Konya'nın ilk, ülkemizin 25'inci AB'den tescil alan ürünü Hüyük Çileği oldu. Çok kısa zaman sonra listeye yenileri de eklenecek" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanı Avrupa Birliği Türkiye Güncel Tarım Yerel Hüyük

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