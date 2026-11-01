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Husilerin 2 yılı aşkın süredir alıkoyduğu Yemenli BM personeli gözaltında öldü

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Husilerin 2 yılı aşkın süredir alıkoyduğu Yemenli BM personelinin gözaltında hayatını kaybettiği bildirildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ölümün koşullarına dair ailesine açıklama yapılmadığını belirterek sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından 2 yılı aşkın süredir alıkonulan Yemenli bir Birleşmiş Milletler (BM) personelinin gözaltında hayatını kaybettiği bildirildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, söz konusu personelin ölümünün nedeni ya da koşullarına dair ailesine hiçbir açıklama yapılmadığını belirterek, "Gerçeği bilmeyi hak ediyorlar. İhlallerden sorumlu olanlar hesap vermeli" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet, İran destekli Husiler tarafından 2 yılı aşkın süredir alıkonulan Yemenli BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) personeli Muhammed İbrahim eş-Şami'nin gözaltında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yemen İnsan Hakları Bakanı Meşdel Muhammed Ömer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eş-Şami'nin Husiler tarafından alıkonulduğu süre boyunca ailesiyle görüştürülmediğini ve yakınlarıyla iletişim kuramadığını belirterek, şüpheli ölümden Husilerin sorumlu olduğunu vurguladı. Ölüm koşullarının hala belirsizliğini koruduğuna ve eş-Şami'nin cenazesinin şu ana kadar ailesine teslim edilmediğine dikkat çeken Ömer, "Kaçırılan tüm kişilerin serbest bırakılması, eş-Şami'nin ölümünün ardındaki koşulların aydınlatılması, cenazesinin teslim edilmesinin sağlanması ve sorumlulardan hesap sorulması için daha kararlı ve etkili adımlar atılması çağrısında bulunuyoruz" dedi. Yaşanan gelişmeyi "facia" olarak niteleyen Ömer, bunun BM'nin kaçırılan çalışanlarının durumunu takip etme ve serbest bırakılmaları için baskı yapma konusunda yeterli çabayı göstermediğini ortaya koyduğunu aktardı.

BM'den Husilere şeffaflık çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise gelişmeyi doğrulayarak, "Muhammed'in ailesine, ölümünün nedeni ya da koşullarına dair hiçbir açıklama yapılmadı. Gerçeği bilmeyi hak ediyorlar" dedi. Husilere ilgili tüm tıbbi kayıtları, gözaltı bilgilerini ve kanıtları kamuoyuna açıklama ve ölüm nedeni konusunda bağımsız inceleme yapılmasına izin verme çağrısında bulunan Türk, "İhlallerden sorumlu olanlar hesap vermeli" ifadelerini kullandı. Türk, Husiler tarafından alıkonulan diğer BM ve sivil toplum çalışanlarının derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Husi baskınlarında birçok BM çalışanı alıkonulmuştu

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2024 yılının Haziran ayında gerçekleştirdikleri bir dizi baskında en az 13 BM personelini alıkoymuştu. OHCHR çalışanı Muhammed İbrahim eş-Şami'nin de bu sırada gözaltına alınanlar arasında yer aldığı bildirilmişti. BM, son olarak 14 Ekim itibarıyla toplam 71 personelinin Husilere ait gözaltı merkezlerinde tutulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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