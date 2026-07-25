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Husiler Suudi Arabistan’a füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu

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Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrolleri altındaki Hudeyde kentinde meydana gelen patlamalardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'a misilleme yaptı. Husilere bağlı Ensarullah Medya Merkezi'nin sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, grubun Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü ise Cizan'ın yanı sıra Yenbu şehri için geçici "potansiyel tehlike" uyarıları yayınladı. Söz konusu uyarıların nedenine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Husiler Suudi Arabistan'a saldırı suçlamasında bulunmuştu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın kendi kontrolleri altındaki Hudeyde kentine yönelik hava saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü. Husilere bağlı bir askeri kaynak, "Yemen güçlerinin Suudi Arabistan'ın saldırılarına vereceği karşılık sert olacak" açıklamasında bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler, Kızıldeniz'de seyreden Suudi Arabistan bayraklı bir ticari geminin saldırıya uğramasının ardından gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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