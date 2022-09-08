Hurok Marble'de Masa Tenisi Şampiyonu Gökhan Çelik oldu Yerel Haberler Kütahya'da, Hurok Marble çalışanları arasında düzenlenen 'Masa Tenisi Turnuvası' tamamlandı. Kütahya'da, Hurok Marble çalışanları arasında düzenlenen 'Masa Tenisi Turnuvası' tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu Veri Girip Personeli Gökhan Çelik olurken, ikinciliği Gökhan Ceylan üçüncülüğü de Cüneyt İnan elde etti. Hurok Marble Genel Müdürü Kemal Olçar, 5 gün devam eden turnuvaya 30 çalışanın katıldığını ifade etti. Olçar, "Çalışanlarımız olarak düzenlediğimiz turnuva sona erdi. 5 gün devam eden yarışmalar sonunda şampiyonluğu Gökhan Çelik elde etmiştir. Turnuvaya katılan derece elde eden ve derece elde edemeyen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Gökhan Ceylan Gökhan Çelik Kütahya Yerel Haberler

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