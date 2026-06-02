Haberler

Çöpe atılan tonlarca ekmeği toplayıp hayvanlara ulaştırıyor

Çöpe atılan tonlarca ekmeği toplayıp hayvanlara ulaştırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da hurdacılık yapan Zeki Karakaya, sokaklardan ve çöplerden topladığı tonlarca bayat ekmeği, Çorum'daki yabani ve sahipsiz hayvanlara ulaştırarak hem israfı önlüyor hem de hayvanları besliyor. Bir yılda yaklaşık 15 ton ekmek topladığını belirten Karakaya, israfa karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Ankara'da hurdacılık yaparak geçimini sağlayan adam, sokaklardan ve çöplerden topladığı tonlarca ekmeği yabani ve sahipsiz hayvanlara ulaştırıyor. Ankara'dan topladığı ekmekleri kamyonlarıyla Çorum'a getiren hurdacı, hem israfı önlüyor hem de hayvanları besliyor.

Ankara'da yaşayan evli ve 4 çocuk babası Zeki Karakaya, hurdacılık mesleğiyle geçimini sağlıyor. Ekmeklerin çöplere atılmasından rahatsız olan Karakaya, işi sebebiyle gezerken gördüğü ekmekleri toplamaya başladı. Topladığı ekmekleri biriktiren adam, daha sonra biriktirdiği ekmekleri kamyonetiyle memleketi Çorum'a getirerek, sahipsiz ve yabani hayvanları besliyor. Her gün yaklaşık 2 saat boyunca aracıyla şehir merkezinde dolaşarak bayat ekmekleri topladığını belirten Karakaya, topladığı ekmekleri depolamak için özel bir "ekmek ambarı" yaptığını söyledi. İki ayda bir gerçekleştirdiği dağıtımlarda 2 ila 3 ton arasında ekmeği dağlardaki yabani hayvanlara, yabani kuşlara ve köylerdeki sahipsiz hayvanlara ulaştırdığını dile getiren Karakaya, son bir yılda yaklaşık 15 ton ekmeği hayvanlara ulaştırdığını söyledi. Amacının israfın önüne geçmek olduğunu vurgulayan hurdacı, bunu yaparken büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

"Hurdacılık yaparken ekmekler sağda, solda, yerde, çöpte hep gözüme takılırdı"

Çöplerdeki ekmekleri görünce büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Karakaya, "Geçimimi hurdacılık yaparak sağlıyorum. Hurdacılık yaparken ekmekler sağda, solda, yerde, çöpte hep gözüme takılırdı. 'Allah'ım, bunları toplamayı bana nasip et' dedim. Cenab-ı Allah da bana nasip etti. Bir yıldır topluyorum. Topladığım nimetleri Allah rızası için memleketim Çorum'un tabiatında yaşayan yabani hayvanlara, yabani kuşlara, köylerdeki sahipsiz hayvanlara ulaştırıyorum. Bunu onların duası almak için ve israfı değerlendirmeye çalışıyorum. Amacım burada israfa karşı farkındalık oluşturmak" dedi.

"Bir yılda aşağı yukarı 15 ton ekmek topladım"

Bir yıldır ekmek topladığını dile getiren Karakaya, "15 yıldır aklımdaydı, son bir yıldır aralıksız, her gün sokaklardan ekmek topluyorum. 2 saat aracımla geziyorum, 2 saatte boşaltım yapıyorum. Bunun için ambar yaptım. Eski buğday ambarı vardı, ben de adını ekmek ambarı koydum. Topladığım nimetleri 2 ayda bir dağıtıyorum. 2 ayda yaklaşık 2 ila 3 ton arasında ekmek dağıtımı yapıyorum. Bir yılda yaklaşık 15 ton ekmek topladım. Bu benim 5. dağıtımım olacak. İsraf yapmayalım. İsrafımız varsa hayvanlara verelim" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 futbolcu kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı

Daha Özel gelmeden toplandılar! Sadece o isimler salona alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
BBP lideri Mustafa Destici, MHP çadırını ziyareti etti

MHP çadırındaki sürpriz ziyaretçi

Takı töreni hırsızı tahliye oldu, ATM'de yardım bahanesiyle 4 kişinin parasını çaldı

Takı töreni hırsızı tahliye olduktan sonra bakın nerede yakalandı
İslam Memiş ve Recep Baştuğ'un ismini kullanılmışlar! 60 milyarlık operasyonda yeni detaylar

Dev operasyonda yeni detaylar! Ünlü ekonomistin adını kullanmışlar
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! 'Virüs' diyerek hedef aldı

Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na zehir zemberek tepki