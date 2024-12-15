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Hümeyra Duymaz, Babasının Antika Dükkânını Yaşatıyor

Hümeyra Duymaz, Babasının Antika Dükkânını Yaşatıyor
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Gaziantep'te 60 yıl boyunca topladığı tarihi eşyalarıyla tanınan İsmail Duymaz'ın kızı Hümeyra Duymaz, babasının vefatından sonra antika dükkanını işletmeye devam ediyor. Hümeyra, babasının mirasını yaşatmak için antikaları koruyor ve sergiliyor.

Gaziantep'te 60 yıl boyunca topladığı tarihi eşyalardan oluşturduğu koleksiyonla tanınan ve 6 ay önce hayatını kaybeden 75 yaşındaki İsmail Duymaz'ın kızı 47 yaşındaki Hümeyra Duymaz, babasının mirasını yaşatıyor.

1974 yılında babasının Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısı'nda açtığı antika dükkanını babasının vefatından sonra yılların birikimi olan hatıralarını yaşatmaya karar veren Hümeyra Duymaz, 6 ay önce vefat eden babası İsmail Duymaz'ın mirasını ayakta tutmaya ve yaşatmaya çalışıyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen babasının vefat ettiği 2024 yılına kadar çok severek ve emek vererek işlettiği antika dükkanına sahip çıkan Hümeyra Duymaz, iş yerinde bulunan eski eşyaları ve antika malzemeleri korumaya devam etti.

Babasının bıraktığı mirası devam ettirmek için kolları sıvayan Duymaz, babasının yıllarca biriktirdiği ve aralarında çok sayıda antikaların da bulunduğu değerli eşyalara gözü gibi bakıyor. Geçmişin hatıralarını yaşatmanın yanı sıra babasının da yılların birikimi olan tarihi eşyalardan oluşan mirasını koruyan Duymaz, babasının yıllarca gözü gibi baktığı değerli eşyaları babasına ait iş yerinde sergilemeye devam ediyor.

Aralarında antika eşyaların da bulunduğu değerli eserleri Gaziantep'i gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra antika meraklıları ile buluşturan Duymaz, babasının izinden gidiyor. Duymaz, içerisinde 1950'li yıllarda kullanılan gaz lambaları başta olmak üzere mutfak eşyaları, saatler, fotoğraf makineleri ve şamdan ile radyoların da bulunduğu onlarca eseri babasının dükkanına gelen müşterilerine tanıtıyor.

Babasının Gaziantep'in önemli koleksiyonerlerinden olduğunu söyleyen Duymaz, "Bu dükkanı 1950 yılında dedem açmış. 1950 yılından beri bu dükkanı antikacı olarak işletmekteyiz. Babamı daha yeni kaybettim. Babam çok iyi bir antikacıydı. Tarihe aşık biriydi. 100-200 yıllık inanılmaz güzel tarihi ve eski eserleri topluyordu. bu işi aşkla ve sevgiyle yapıyordu. Türkiye'nin bütün şehirlerine gidip en güzel eserleri bulan ve eserler hakkında bütün bilgilere sahip biriydi" dedi.

"Çocukluğumdan beri ben de babam gibi tarih aşığıyım"

Çocukluğundan beri babasının antikacı dükkanına gidip geldiğini ve antika merakının küçük yaşlarda başladığını söyleyen Duymaz, "Çocukluğumdan beri bende babam gibi tarih aşığıyım. Bu meslek para için yapılmıyor. Bu meslek aşk, sevgi, emek istiyor. Tarih kokan eşyalara dokunmak, antika eşyadaki yaşanmışlığı hissetmek çok güzel bir duygu. Geçmiş dönemlerde mutfaklarda neler kullanıldığını ve insanların nasıl gelin olduğu, neler yiyip içtiğini, nerelerde oturduğunu insan yenide yeniden yaşıyor. Ondan dolayı bu meslek çok güzel bir meslek. Günümüzde ekonomik şartlar ve teknoloji bir çok şeyi değiştirdi ama tarih her zaman tarihtir" ifadelerini kullandı.

"Babamın bu aşkını devam ettirmek istiyorum"

Amacının babasının hatıralarını yaşatmak olduğunu belirten Duymaz, "Babam bu mesleğe çok aşıktı. Babam çok sevilen ve tanınan biriydi. Babamın bu aşkını devam ettirmek istiyorum. Ömrüm yettiği kadar babamın o kadar güzel eserleri ve hatıraları var ki babamın hatıralarına sahip çıkacağım. Bu dükkanda babamın o kadar güzel hatıraları var ki babam hiç unutulmayacak. Babamın bu güzel eserlerini tanıtmaya ve elimden geldiğince babamı hatırlatmak ve unutturmamak için mücadele veriyorum. babamın bütün hatırlarını herkesle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Babasının izinden gittiği için gerçekten kendisini tebrik ediyorum"

Hümeyra Duymaz'ın komşusu Vakıf Doğan ise, "Allah rahmet eylesin, İsmail amca çok dürüst, efendi ve güzel bir antikacı ağabeyimizdi. İsmail amca vefat ettikten sonra kızı mesleğini devam ettiriyor. Ne mutlu ki öyle bir insanın kızı babasının mesleğini devam ettiriyor. Bu işi devam ettirmek herkesin harcı değildir. Babasının izinden gittiği için gerçekten kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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