Hukukçular Derneği'nden Filistinli esirlere idam yasası kararına tepki

Güncelleme:
Hukukçular Derneği Ankara İl Temsilciliği, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen Filistinli esirlere yönelik idam cezasını Ankara Adliyesi önünde protesto etti. Dernek, düzenlemenin uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

İsrail Parlamentosu tarafından 30 Mart tarihinde kabul edilen Filistinli esirlere karşı alınan idam kararı, Ankara Adliyesi önünde Hukukçular Derneği Ankara İl Temsilciliği tarafından protesto edildi. Burada bir basın açıklaması gerçekleştiren dernek, yaptıkları açıklamada İsrail Parlamentosu tarafından 30 Mart tarihinde kabul edilen idam cezasına ilişkin yasal düzenlemenin uluslararası hukuka ve temel insan haklarına açıkça aykırı olduğunu belirtti. Söz konusu düzenlemenin hukuk düzenleri bakımından yok hükmünde olduğu ifade edilirken, işgal altındaki topraklarda böyle bir ceza rejiminin uygulanmasının meşruiyet taşımadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, düzenlemenin özellikle Filistinlilere yönelik ayrımcı sonuçlar doğurduğu, ölüm cezasının kapsamının belirsiz ve geniş ifadelerle keyfi biçimde genişletildiği ve bu yönüyle uluslararası insancıl hukukla bağdaşmadığı kaydedildi. Dernek, uluslararası toplumu ve hukuk çevrelerini bu düzenlemeye karşı açık ve güçlü bir tutum almaya davet etti.

Ayrıca bu kapsamda, derneğin genel merkezi tarafından İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda eş zamanlı bir açıklama yapılırken, 81 ildeki il temsilciliklerinin de kendi adliye önlerinde aynı basın açıklamaları gerçekleştirdiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
