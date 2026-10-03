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HSK heyeti Erzurum Adliyesi'nde hakim ve savcıların taleplerini dinledi

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HSK heyeti Erzurum Adliyesi'nde hakim ve savcıların taleplerini dinledi
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HSK heyeti, Erzurum'daki ilk derece adliyeleri ile bölge mahkemelerini kapsayan ziyaret kapsamında Erzurum Adliyesi'ne geldi. Heyet, adliyede görevli hakim ve savcılarla görüşerek talep ve önerileri dinledi; yargı hizmetlerinin etkinliği ve mesleki gelişim değerlendirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) heyeti, Erzurum'daki ilk derece adliyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi'ni kapsayan çalışma ziyaretleri kapsamında Erzurum Adliyesi'ni ziyaret etti.

Erzurum adli teşkilatının yerinde incelenmesi ve adli süreçlerin işleyişinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyarete HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Ali Erdem, HSK Başmüfettişleri Ali İhsan Yılmaz ve Recep İbiş ile HSK Müfettişi Ahmet Tolga Asiltürk katıldı. HSK heyeti, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman'ı makamlarında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret programında Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm, Başsavcı Vekilleri Harun Çetinkaya, Aydemir Çelik ve Talha Oğuz Orhan, Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Hasan Tamer Berber, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Hınıs Adalet Komisyonu Başkanı Tansu Tuna ve Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz da hazır bulundu.

Hakim ve savcıların talepleri dinlendi

Makam ziyaretlerinin ardından HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu ve HSK Teftiş Kurulu Başkanı Ali Erdem, Erzurum Adliyesi'nde görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda yargı mensuplarının talep, istek ve önerileri dinlenirken, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, mesleki gelişim süreçleri, etik ilkeler ve uygulamada karşılaşılan konular değerlendirildi.

Ziyaretin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teşekkür mesajı yayımlandı. Mesajda, "Nazik ziyaretleri dolayısıyla HSK Başkan Vekilimiz Sayın Fuzuli Aydoğdu, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Ali Erdem ve beraberindeki kıymetli heyete teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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