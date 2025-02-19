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Horozun Sesinden Şikayetçi Komşulara Mizahi Tepki

Horozun Sesinden Şikayetçi Komşulara Mizahi Tepki
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir horoz, sahip olduğu tavuğun kesilmesinin ardından durmadan ötmeye başladı. Horoz sahibinin komşuların şikayetlerine mizahi bir dille yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir horoz, yılbaşında kümesteki tavuk kesilince o günden itibaren sürekli ötmeye başladı.

İlçede bir binada binada hem kapıcı hem de yönetici olan Erhan Mutlu, horozlarıyla ilgili yaşadığı problem nedeniyle sosyal medya gündemine oturdu. Komşuları, horozlarının sesinden şikayetçi olurken, Mutlu, durumu mizahi bir dille anlatarak adalet istedi. Binasında şikayet olduğunu, ama yönetici olduğu için şikayetin kendisine değil, sosyal medyada paylaşıldığını belirten Mutlu, "Herhalde tolerans yapmışlar. Ama sosyal medyaya attılar. Sosyal medyaya attıkları horozun sahibiyim. Horozumu şikayet ettiler. Horozlarımın derdini anlamadılar, horozlarıma sosyal medyada hakaret ettiler. Komşular aşk acısı neymiş anlamadıkları için şikayet etmişler" dedi.

Yılbaşında elit insanlar gibi yılbaşını geçirmek istediğini söyleyen Mutlu, "Hindi alacak param yoktu. 2-3 bin liraya dayanıyordu. Bende kalktım tavuğu kestim. Meğerse eşiymiş. İşte o günden beri susmak nedir bilmiyorlar. Kardeşi de var yanında o eş istiyor. Şimdi ikisi sabaha kadar sürekli bağırıyorlar. Ne uyku uyuyabiliyoruz ne de komşular uyuya biliyor. Bina grubuna şikayette bulunacaklarmış fakat yönetici ben olduğum için direkt sosyal medya sayfasına atmışlar. Tüm sosyal medya hesaplarında paylaşıldı, gerçekten teessüf ediyorum. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diyorlar. Ama o komşum horozumun derdini anlayacağı yerde gitmiş horozumu şikayet etmiş. Millet de gelip horozlarıma karşı cephe kurdular. Arkadaşlar bu horozlar için adalet istiyorum. Sabaha keseceğim ama şaka bir yana gerçekten hiç susmuyorlar. Bilseydim o tavuğu kesmezdim. İlk başta da yiyemedik yarısı yandı yarısını yedik" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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