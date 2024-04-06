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Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerini Azaltmayı Hedefliyor

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2024 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan "Modern Hayvancılık Teknikleri ile Buzağı Ölümlerinin Azaltılması" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Ayhan ve kurumların projeden sorumlu personeli katıldı.

2023 yılı verilerine göre, bölgede her yıl 20 bin buzağıdan yaklaşık 800 (%4) kadarı kaybedilmektedir. Bu durumun temel nedenleri arasında, hayvancılıkla uğraşan bireylerin geleneksel yöntemleri tercih etmeleri ve modern tekniklerden yeterince haberdar olmamaları yer alıyor.

Proje kapsamında, Horasan ilçesine bağlı 12 köyde bulunan çiftçiler ve hayvancılara modern hayvancılık teknikleri eğitimleri verilmesi ve böylece hayvancılık için önemli bir sorun teşkil eden buzağı ölümlerinin azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, eğitimler neticesinde, buzağı bakımı ve sağlığı konusunda oluşacak farkındalık ile buzağı ölümlerinin önüne geçilerek yörenin et ve süt üretimine katkı sağlanması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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