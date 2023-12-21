Honaz Belediyesi Yukarıdağdere Mahallesi'nde Sosyal Tesis İnşaatını Tamamlıyor

Honaz Belediyesi, kırsal mahallelerde sosyal yaşama değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Yüksel Kepenek'in talimatlarıyla ilçenin birçok mahallesinde hizmete açılan sosyal tesis ve kapalı pazaryerlerine bir yenisi daha ekleniyor. Yukarıdağdere Mahallesi Sosyal Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı.

Honaz Belediye Başkanı Kepenek, " Honaz'ımızı kent insanı ile birlikte yönetmek istiyoruz. Bilgi alış verişini merkeze alarak, mahalle mahalle, sokak sokak insanımıza dokunan hizmetler sunmak istiyoruz" dedi.

Honaz'ın sosyal yaşamına değer katan projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kepenek, kırsal mahallelere sosyal tesisler kazandırarak mahallelerin toplanma alanı ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

İlçenin Yukarıdağdere Mahalesi'nde yapımı devam eden sosyal tesisi yerinde inceleyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti. Kepenek, "Toplamda 15 sosyal tesis ve kapalı pazaryeri projesini ilçe merkezine ve kırsal mahallelerimize kazandırdık. Bu kapsamda Honaz merkezde altı mahalleye hitap eden kapalı pazaryeri ile Karaçay, Akbaş, Aydınlar, Yokuşbaşı, Menteşe mahallelerinde tesislerimiz hizmete girdi. Bununla birlikte Emirazizli, Aşağıdağdere ve Kızılyer sosyal tesislerimizde de inşaat çalışmaları sürüyor. Bugünde Yukarıdağdere Mahallemizde yapımı süren sosyal tesis inşaatını mahalle muhtarımız ile birlikte yerinde inceledik. İnşaatın sonu doğru yaklaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde burasının da açılışını yapacağız. Sosyal Tesisimiz tamamlandığında Yukarıdağdereli kardeşlerimiz burada etkinliklerini düzenleyebilecek. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.